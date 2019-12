Freie Fahrt zum Jahresende in Burkersdorf

Pünktlich zum Jahresschluss konnte die offizielle Verkehrsfreigabe der Ortsstraße "Am Bach" in Burkersdorf erfolgen. Nach der Burgkunstadter Straße im letzten Jahr konnte heuer der zweite Bauabschnitt in der genannten Parallelstraße zu einem guten Abschluss gebracht werden. Die mit rund 550 000 Euro zu Buche schlagende Teilmaßnahme wurde durch das Bauunternehmen Schindhelm aus Sonneberg gut umgesetzt, so dass noch vor Wintereinbruch die Straße für den Verkehr freigegeben werden konnte. Dies freute besonders Bürgermeister Bernd Rebhan beim Ortstermin. Nicht nur die Ortsstraße sei im Rahmen der Dorferneuerung Burkersdorf neu hergestellt worden, auch der Oberflächenkanal, die Ortsbeleuchtung sowie die Breitbandverrohrung konnten hergestellt werden und Burkersdorf somit wieder ein Stück moderner werden, betonte das Gemeindeoberhaupt, der allen an der Baumaßname Beteiligten herzlich dankte, auch Ortssprecher Volker Wündisch für seinen stetigen Einsatz und seine große Mitarbeitsbereitschaft. Insgesamt waren alle Beteiligten froh, dass der Bau in diesem Jahr abgeschlossen werden konnte. Für den Jahresbeginn 2020 stehen insbesondere die Neugestaltung des Platzes vor dem neuen Gemeindehaus sowie die Anlage weiterer Parkplätze am Friedhof Burkersdorf auf dem Programm. Und dann wirft noch ein Großprojekt seine Schatten voraus: der Ausbau der Kreisstraße durch Burkersdorf durch den Landkreis. So werden also auch im kommenden Jahr Baugeräte und Baufahrzeuge zum Ortsbild von Burkersdorf gehören. red