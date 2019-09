Freie Fahrt fürs Rad: Grüne reden mit ADFC

Nach den Eindrücken auf der vergangenen Radtour möchten die Grünen Erlangen-Stadt das Café "Grün" im Oktober nutzen, um noch mal gemeinsam mit Martin Weberbeck vom ADFC Erlangen auf das Thema Radverkehr in Erlangen zu blicken. Die Grünen suchen und diskutieren gemeinsam mit den Teilnehmern mögliche Lösungen. Für sie ist klar: Die Mobilität der Zukunft ist klimaneutral. Und in Erlangen spielt das Fahrrad dabei die Hauptrolle, heißt es in der Einladung des Ortsverbands. Die Veranstaltung am Dienstag, 1. Oktober, beginnt um 19 Uhr im Lesecafé "Anständig Essen" in der Hauptstraße 55 in Erlangen. red