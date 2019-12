Freie Fahrt für Anlieger

Pünktlich zu den Weihnachtstagen wurde die Ortsdurchfahrt Hain für die Anlieger in einen befahrbaren Zustand versetzt. Für den überörtlichen Verkehr bleibt die Ortsdurchfahrt gesperrt.

Noch bis vor wenigen Tagen wurden Strom- und Breitbandleitungen im Baustellenbereich der Tiefenkleiner Straße verlegt. Jetzt ist Ruhe in die Baustelle eingekehrt. Der Straßenraum wurde aufgeschottert und für den Anliegerverkehr befahrbar gemacht. So lässt sich der Zeitraum bis zur erneuten Bauaufnahme Anfang 2020 gut überbrücken. Im Frühjahr 2020 geht es dann mit der Bordsteinsetzung in der Tiefenkleiner Straße weiter. Danach ist die Teerung des Straßenteilstücks vorgesehen. Im Anschluss soll noch die Anliegerstraße Eggenberg saniert werden. Insgesamt schlägt die Sanierung der Ortsdurchfahrt inklusive Eggenberg mit Kosten von rund 1,3 Millionen Euro zu Buche - 880 000 Euro kommen vom Freistaat. red