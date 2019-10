Freie Fahrt ab 13 Uhr

Heute, Freitag, 11. Oktober, 13 Uhr ist es soweit: Nach knapp acht Wochen Vollsperrung sind die Bauarbeiten auf der B 287 zwischen Nüdlingen und Bad Kissingen abgeschlossen. Die Straße wird wieder für den Verkehr freigegeben, wie das Staatliche Bauamt Schweinfurt in einer Pressemitteilung verkündet.

Die umfangreichen Straßenarbeiten auf dem Streckenabschnitt zwischen dem ehemaligen Waldschlösschen und dem Ortseingang Nüdlingen können in dieser Woche planmäßig abgeschlossen und die eingerichtete Vollsperrung der B 287 in diesem Bereich voraussichtlich Freitagmittag aufgehoben werden, heißt es weiter.

In der Vergangenheit war die Bundesstraße auf diesem Abschnitt immer wieder durch Verkehrsunfälle aufgefallen. Um die Strecke zu entschärfen, hat man deshalb in den letzten zwei Monaten einiges unternommen: So wurde nicht nur die Straßenquerneigung geändert und die 180 Grad Kurve angepasst, auch die Sichtweiten wurden deutlich vergrößert. red