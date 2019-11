"Freie Fahrt": 15-Jähriger kauft Alkohol

Mit einem gefundenen Führerschein kaufte Mitte November ein 15-Jähriger aus dem Itzgrund Bier und Schnaps in einem Verbrauchermarkt in Seßlach. Um seine Volljährigkeit nachweisen zu können, missbrauchte er den kurz vorher in Gleußen gefundenen Führerschein zum Erwerb der Alkoholika. Den Führerschein entsorgte er im Anschluss in einer Mülltonne.

Wer verlor den Führerschein?

Die Coburger Polizeiinspektion ermittelt nun wegen Missbrauchs von Ausweispapieren und sucht nach dem Führerscheininhaber, dessen Personalien bis dato bei der Coburger Polizei nicht bekannt sind. Der Verlierer des Führerscheins, dem dieser in Gleußen abhanden kam, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 09561/645209 an die Coburger Polizei zu wenden. pol