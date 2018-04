Freie Bahn für "Raserei" und "Tollheit" im barocken Spiegelsaal

Christiane Reuther



Ein musikalisches Feuerwerk, das ausschließlich der barocken Musik gewidmet war, zündeten die Musiker des Bamberger Streichquartetts mit Raúl Teo Arias (Erste Violine), Andreas Lucke (Zweite Violine), Branko Kabadaic (Viola) und Karlheinz Busch (Violoncello) in Begleitung der renommierten Cembalistin Natalia Solotych bei den drei ausverkauften Frühlingskonzerten im barocken Spiegelsaal von Schloss Oberschwappach.

Schon im Concerto grosso h-Moll op. 6 Nr. 12 von Georg Friedrich von Händel zeigte sich die Qualität des Ensembles: Blühende Klangpracht, federnder Rhythmus und eine intelligente Artikulation ließen dieses Meisterwerk zu einem ersten Höhepunkt werden.

Die Gambensonate Nr. 2 in D-Dur von Johann Sebastian Bach in der Fassung für Viola und Cembalo spielte Branko Kabadaic mit musikalischer Sensibilität makellos und technisch perfekt. Eine Sinfonia von B. Marcello mit einem reizvollen langsamen Satz und rasanten Ecksätzen führte vor der Pause zu "La Follia" von A. Vivaldi.

Laut Moderator Karlheinz Busch, der wie immer kenntnisreich durchs Programm führte, nannte man diese Musik über ein Tanzthema aus Portugal schon im 16. Jahrhundert eine "Raserei" und "Tollheit". Die Kirche ließ "La Follia" sogar wegen seines ungezügelten Charakters damals verbieten, wie Busch die Zuhörer wissen ließ. Die Musiker verstanden es ausgezeichnet, diese "Raserei" kongenial nachzuzeichnen, und "rockten" den Saal, wofür sie mit Begeisterungsstürmen gefeiert wurden.

Bei einer Passacaglia von Georg Muffat für Cembalo ließ Natalia Solotych in einem Solopart ihr Können aufblitzen. Danach folgte die "Pièces en Concert" für Cello und Cembalo von F. Couperin.

In fünf kurzen Charakterstücken bewies hier Karlheinz Busch seine Souveränität. Das herrlich gespielte Cembalokonzert c-Moll von C. Ph. E. Bach rundete das Frühlingskonzert ab. Als Zugabe erklang ein langsamer Satz von J. S. Bach.

Das Sommerkonzert findet am 17. Juni im Innenhof des Schlosses statt. Bei ungünstiger Witterung wird es in die Marienkirche in Zell am Ebersberg verlegt. Die Organisation und der Kartenverkauf für die Oberschwappacher Schlosskonzerte liegen bei Julian Roth, telefonisch zu erreichen Dienstag, Mittwoch und Donnerstag von 8 bis 9 Uhr unter der Rufnummer 09529/950562 oder per E-Mail unter roth-julian@web.de.