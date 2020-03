Freie Bahn für das Uniwell-Hochregallager

Ebern — Ungewöhnlich kurz war die Sitzung des Stadtrates Ebern am Donnerstagabend im Betreuungsgebäude der Grundschule. Bereits nach 20 Minuten war Schluss, auch im nichtöffentlichen Teil stand nichts mehr an, wie Bürgermeister Jürgen Hennemann (SPD) sagte. Es ging allein darum, die baurechtlichen Schritte für das Hochregallager voranzutreiben, nachdem der Bürgerentscheid am vergangenen Sonntag ergeben hatte, dass eine eindeutige Mehrheit der Bürger ein Bauprojekt mit 21 Metern Höhe im Gewerbegebiet Eyrichshof gutheißt.

Hennemann sagte: "Die Bürger haben ein klares Votum gegeben und somit das Ratsbegehren mit großer Mehrheit bestätigt." Er hoffe nun, dass nach dieser demokratischen Entscheidung wieder Ruhe einkehre und man aufeinander zugehen könne.

Der Beschluss, dem ausgearbeiteten Bebauungsplan "Gewerbegebiet Eyrichshof" zuzustimmen, erfolgte einstimmig. Somit wurde die Verwaltung beauftragt, die für das Bauvorhaben erforderliche Änderung des Bebauungsplanes "Gewerbegebiet Eyrichshof" auszufertigen.

Dann ging es konkret um den Bauantrag der Firma Uniwell. "Mit dem vorliegendem Bauantrag ist der Neubau der Kommissionierung durch den Bau eines sauerstoffreduzierten Hochregallagers im Gewerbegebiet Eyrichshof vorgesehen. Das geplante Gebäude hat eine Länge von 162 Metern, ist knapp 29 Meter breit und knapp 21 Meter hoch", fasste der Bürgermeister nochmals zusammen.

Doppelt gemoppelt

Der Bauausschuss hatte auf Antrag von Stadtrat Manfred Fausten (CSU) dem Vorhaben zuvor zugestimmt. So sahen dessen Fraktionskollegen Dieter Gerstenkorn und Fabian Weber (CSU) keinen Sinn darin, im Gremium nochmals abzustimmen. "Das halte ich für Humbug", so Gerstenkorn. Bei zwei Gegenstimmen wurde aber entschieden, dass auch der Stadtrat sein Einvernehmen erteilen soll. Das geschah einstimmig.

Hennemann informierte, dass das Bauleitverfahren für den Neubau der Firma Aldi erledigt sei. "Das Landratsamt hat den Plan auch schon genehmigt und es ist beabsichtigt, das Gebäude bis November 2020 fertigzustellen", so das Stadtoberhaupt.