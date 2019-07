Am Samstag zwischen 0 Uhr und 0.30 Uhr befuhr ein unbekannter Pkw die Staatsstraße 2198 vom Kreisel in Richtung Bahnhof. In der scharfen Rechtskurve beim Freibad kam er von der Fahrbahn ab und fuhr in den Zaun des Bades. Anschließend entfernte sich der Unbekannte, ohne sich um den Schaden in Höhe von circa 200 Euro zu kümmern. Hinweise auf den Unfallflüchtigen nimmt die Polizei Ludwigsstadt unter Tel. 09263/975020 entgegen.