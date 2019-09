Aufgrund der großen Nachfrage und der Beteiligung der anderen Freibäder bietet das Freibad Rodach Beach erstmalig am Freitag, 13. September, von 9 bis 18 Uhr Hundeschwimmen an. Die Vierbeiner dürfen sich in die Fluten stürzen, bevor die Becken abgelassen werden. Eintritt erhalten ausschließlich versicherte und angemeldete Hunde (Nachweispflicht durch Hundemarke und Impfausweis). Menschen dürfen an diesem Tag nicht ins Wasser. red