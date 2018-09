Freibad öffnet noch bis zum Sonntag

Eigentlich sollte die Saison im Freibad am kommenden Samstag beendet werden, sagt Kathrin Adler von der Bäder GmbH. Das anhaltend schöne Wetter hat die Verantwortlichen aber dazu bewogen, das gesamte Wochenende mitzunehmen. Also bleibt das Herzogenauracher Freibad an der Tuchmachergasse auch noch am kommenden Sonntag geöffnet. bp