Im Freibad ist am Sonntagnachmittag einer Jugendlichen das Apple iPhone gestohlen worden. Sie hatte es in der Umkleidekabine vergessen. Als sie das nur kurze Zeit später bemerkte, lief sie zwar sofort zurück, es war aber verschwunden. Sie suchte in sämtlichen Kabinen und fragte beim Kassenpersonal nach, doch vergeblich. Hinweise nimmt die Polizei Bad Kissingen, Tel.: 0971/714 90 entgegen. pol