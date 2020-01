"Frei wie der Wind": Am 18. Oktober gibt es ein Konzert im Kongresshaus

Mit einem dicken Lob begann Vorsitzender Wolfram Haeuschkel bei der Hauptversammlung des Seemanns-Chors Coburg in der "Kajüte" seinen Rückblick auf das Jahr 2019: "Mit der neuen Chorleiterin Julia Günter hat der maritime Klangkörper einen Glücksgriff getan." Vor einem dreiviertel Jahr habe sie erfolgreich mit den Proben von neuen, aber auch der Aufpolierung älterer Melodien begonnen. Allen Aktiven mache es Spaß, mit ihr zu arbeiten, stellte Haeuschkel fest.

Ihr sei es von Beginn an klar gewesen, dass es eine herausfordernde Aufgabe sei, den Seemanns-Chor zu übernehmen, sagte Julia Günter. "Auch für euch", meinte sie zu den Sängern gewandt, "war es nach 18 Jahren sicher nicht leicht und vor allem ungewohnt, eine Frau am Ruder zu tolerieren." Gemeinsam habe man manche Anfangshürden überwinden müssen. Doch habe sie das Gefühl, "dass wir miteinander können - dass es passt!" Jedenfalls, so stellte Günter fest, besitzen die Sänger den Willen, auch einmal etwas Neues auszuprobieren.

"Inzwischen fühle ich mich angekommen und angenommen. Auf dieser Basis lässt es sich aufbauen!", sagte die Chorleiterin. Seit ihrem Antritt habe der Chor schon einige Auftritte hinter sich gebracht und einige kommen demnächst auf den Klangkörper zu. Hauptsächlich stehe das Jahr 2020 jedoch im Zeichen des Konzerts "Frei wie der Wind" am 18. Oktober, 14 Uhr, im Kongresshaus Rosengarten. Ab März gebe es im Vorverkauf dafür die Eintrittskarten zu 15 Euro.

Es sei natürlich eine Herausforderung bis Oktober neue Stücke einzustudieren und leicht verstaubte wieder frisch aufzubereiten, betonte die die Dirigentin. Doch sie merke, dass man gut vorankomme. Das Potenzial sei jedenfalls vorhanden. Bei der Gelegenheit gab Günter bekannt, dass die Geigenspielerin Beatrix Seidlitz für das Konzert bereits gewonnen werden konnte.

Akkordeonspieler gesucht

Noch suche man händeringend einen neuen Akkordeon-Spieler, sagte Julia Günter. Wer diesen Part übernehmen will, sollte nicht nur das Akkordeon beherrschen, sondern auch ein Freund maritimen Liedguts sein und Montagabends Zeit für die Proben haben. Nähere Auskünfte erteilt Vereinsvorsitzender Wolfram Haeuschkel, Telefon 0 95 61/69 233.

Der Chor zähle zur Zeit 85 Mitglieder (34 Aktive und 51 Passive), berichtete Wolfram Haeuschkel. Eingeschlossen seien Chorleiterin, Ehrenchorleiter und vier Ehrenmitglieder. Sein Dank galt auch den zahlreichen Helfern im Hintergrund, die viel Arbeit leisten. Haueschkel gab auch eine Übersicht über die anstehenden Termine. Nur einen nannte er nicht: Das Sommerfest des Vereins wird wegen des Konzerts im Oktober in diesem Jahr nicht stattfinden.