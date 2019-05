Frei- und Erlebnisbad sind wieder geöffnet

Das Freibad ist ab Samstag, 1. Juni, zusätzlich zum Erlebnisbad in der Halle geöffnet. Ab diesem Zeitpunkt stehen beide Einrichtungen am Montag von 12 bis 19.30 Uhr, am Dienstag von 9 bis 20 Uhr, am Mittwoch von 9 bis 19.30 Uhr, am Donnerstag und Freitag jeweils von 9 bis 20 Uhr zur Verfügung. An den Samstagen sowie Sonn- und Feiertagen von 9 bis 18 Uhr. Bei schlechtem Wetter wird das Freibad geschlossen. Weitere Auskünfte, so auch über die Saunazeiten, erteilen die Schwimmmeister unter Telefon 09262/1277. red