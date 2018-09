Fredi Breunig beim Pfarrfest

Die Kirchengemeinde St. Josef in Weichtungen feiert am 15. und 16. September ihr Pfarrfest in der Dorfhalle. Los geht es am Samstag um 14 Uhr mit einem Seniorennachmittag. Dazu wird ein Bus eingesetzt, der um 13.20 Uhr ab Rannungen, 13.30 Uhr ab Poppenlauer und 13.35 Uhr ab Wermerichshausen fährt. Um 19 Uhr unterhält Fredi Breunig mit seinem Programm "Kabarett auf gut Fränkisch". Der Sonntag startet um 10 Uhr mit einem Festgottesdienst in der Kirche St. Josef, anschließend herrscht Festbetrieb." sek