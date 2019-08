Freddie Mercury im Burg-Kino

Am zweiten August-Wochenende wird die Burgruine wieder zur Filmkulisse: Im Gewölbekeller ist Burg-Kino angesagt. Die Filme für die Erwachsenen an allen drei Tagen beginnen jeweils um 20 Uhr, die beiden Kindervorstellungen am Samstag und Sonntag jeweils um 16 Uhr. Der Christliche Verein junger Menschen (CVJM) Altenstein sowie der Burg- und Heimatverein freuen sich auf zahlreiche Filmfans.

Roadmovie zum Auftakt

Den Auftakt macht am Freitag, 9. August, ein Roadmovie über eine ungewöhnliche Freundschaft im Amerika der 60er Jahre, als die Rassentrennung noch allgegenwärtig war und es dennoch Raum gab für Humor und Menschlichkeit.

Exkursion in die Rockgeschichte

Am Samstag, 10. August, kommen zuerst die Kinder zu ihrem Recht: In dem lustigen Streifen am Nachmittag machen sich Waschbär Ritchie und seine neuen Freunde auf Futtersuche. Ihr Ziel ist die neue Vorstadt jenseits der Hecke.

Die Geschichte von Queen, einer der bekanntesten Bands der Rockgeschichte, wird am Samstagabend gezeigt. Neben der Band als Ganzes steht Leadsänger Freddie Mercury im Blickpunkt des Musikfilms.

Deutschlandtour mit dem Mofa

Von den Abenteuern der kleinen Lokomotive Emma und ihrer beiden Freunde Lukas und Jim in Lummerland erzählt der Kinderfilm am Sonntag, 11. August.

Abenteuer kann man aber auch hierzulande erleben. Das beweist der Film zum Abschluss der Filmtage in Altenstein am Sonntagabend. Ungewöhnlich ist in dem Fall der fahrbare Untersatz der beiden Protagonisten: Aus einer Bierlaune heraus beschließen zwei Brüder jenseits der 40, ihren Jugendtraum einer Deutschlandtour mit dem Mofa wahr zu machen.

Der Eintritt zu allen Vorstellungen ist frei.

Weitere Informationen

Nähere Informationen zu den Filmtagen in Altenstein gibt es im Internet unter www.cvjm-altenstein.de oder bei den Veranstaltern, dem CVJM Altenstein, Telefonnummer 09535/92210, E-Mail info@cvjm-altenstein.de, sowie dem Burg- und Heimatverein Altenstein, E-Mail fewokolb@t-online.de.