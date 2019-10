Fred Jansch hält Vortrag über Irland

Fred Jansch hält am Mittwoch, 9. Oktober, um 19.30 Uhr im St.-Martingsheim in Marktleugast einen Vortrag über Irland. Seine Bilder zeigen die beeindruckende gregorianische Architektur in Irlands Hauptstadt Dublin, über Droghedageht geht es nach Nordirland mit dem pulsierenden Leben in Belfast.

Derry war zu Zeiten des Nordirlandkonflikts festungsähnlich ausgebaut. In einer kurzen Rückschau werden einige Bilder aus dieser Zeit gezeigt. Höhepunkt in Nordirland ist der Küstenabschnitt von "Giants Causeway".

Wieder zurück in der Republik Irland zeigt der Referent Bilder von Dolmen und Gräbern aus der Jungsteinzeit in Newgrange. Die "Cliffs of Moher" bilden eine gewaltige Steilklippenlandschaft, während der "Ring of Kerry" schon fast südländischen Charakter besitzt.

In Limerick hat Jansch einen Wettbewerb von Folklorebands aus aller Welt besucht und in Kilkenny einen traditionellen "St. Patrick's Day"-Umzug hautnah miterlebt. red