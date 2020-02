FreD hilft bei Problemen mit Drogen

Der Caritasverband im Landkreis Haßberge unterbreitet ein besonderes Angebot in der Jugendsuchtberatung. Es heißt FreD.

Aufgefallen mit illegalen Drogen? Das hat meistens unangenehme Folgen: Probleme mit der Familie oder in der Partnerschaft, strafrechtliche Konsequenzen bei der Polizei und Staatsanwaltschaft, disziplinarische Konsequenzen in der Schule oder im Job. Die Jugendsuchtberatung der Caritas in Haßfurt bietet deshalb regelmäßig FreD-Kurse an. FreD bedeutet Frühintervention bei erstauffälligen Drogenkonsumenten. Teilnehmen können daran Jugendliche ab 14 Jahren, die mit illegalen Drogen aufgefallen sind.

Viele Themen werden erörtert

Jugendliche bekommen dabei Informationen zum Drogenkonsum aus rechtlicher, gesundheitlicher und sozialer Sicht. Gemeinsam werden Wirkung und Risiken verschiedener Drogen besprochen; die Teilnehmer setzen sich mit ihrer Selbsteinschätzung über das eigene Konsummuster und -verhalten auseinander. Durch die Teilnahme können laut Caritas Konsequenzen für die Jugendlichen gemildert oder sogar aufgehoben werden. Für die Anmeldung zum Kurs ist ein Vorgespräch in der Beratungsstelle notwendig.

Die Termine für den nächsten Kurs sind am 12., 19. und 26. März jeweils von 17 bis 19.30 Uhr in der Jugendsuchtberatung. Alle Gespräche sind vertraulich. Die Teilnahme an dem Kurs ist kostenfrei. Die Caritas beantwortet weitere Fragen (Telefon 09521/926563, E-Mail jugendsuchtberatung@ caritas-hassberge.de). red