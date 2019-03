Frauenunion will etwas bewegen

In der Jahresversammlung der Ortsgruppe der Frauenunion ließ Vorsitzende Alexandra in ihrem Bericht die Aktivitäten Revue passieren, die seit der Gründung des Ortsverbandes in Angriff genommen wurden. Das Ziel sei nach wie vor der Zusammenschluss politisch interessierter Frauen aller Altersgruppen, die sich in ihrer Gemeinde engagieren, um etwas zu bewegen, so die Vorsitzende.

Die Mitgliederzahl habe sich seit der Gründung bereits verdreifacht. Somit besteht der Ortsverband derzeit aus 21 Frauen, die sich für die Kommune einbringen und ihre politische Meinung vertreten. Mit Blick auf die Kommunalwahlen 2020 gelte es aber, noch mehr und vor allem auch jüngere Frauen für die Kommunalpolitik zu gewinnen, so die Vorsitzende. "Wir werden den Wahlkampf des Bürgermeisterkandidaten der CSU unterstützen, gleichzeitig aber auch die Arbeit der Frauenunion präsentieren und uns für die Gemeinderatswahlen bereitstellen, um die ,Frauen-Diaspora‘ im Gemeinderat endlich zu beenden", sagte Stöcker.

Nach den Berichten von Schriftführerin Cornelia Gernhardt und Schatzmeisterin Annette Scherbel-Schülein folgten Neuwahlen. Das Ergebnis: Vorsitzende Alexandra Stöcker, 2. Vorsitzende Brigitte Eichner-Grünbeck, Schatzmeisterin Christina Schug, Beisitzer: Julia Zeulner, Stefanie Kneipp, Adelheid Bühlhorn, Sandra Kellner und Ingrid Unterforsthuber, Kassenprüfer: Tanja Beier und Jutta Fleischmann, Kreisdelegierte: Tanja Beier, Brigitte Eichner-Grünbeck, Julia Zeulner, Sandra Kellner und Christina Schug,

Kreisvorsitzende Julia Spörlein dankte dem Ortsverband für das Engagement und freute sich über den Mitgliederzuwachs sowie die gute finanzielle Situation. Auch CSU-Ortsvorsitzende Stefanie Kneipp sowie Zweiter Bürgermeister Max Zeulner bedankten sich für die Zusammenarbeit. Kneipp prognostizierte der Frauenunion eine immer größer werdende Rolle in der Kommune. "Zielsetzung ist es, dass Frauen zukünftig auch im Gemeinderat eine Rolle spielen", so Kneipp. Werner Hauber