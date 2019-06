Mainroth 24.06.2019

Frauenunion trifft sich im Biergarten

Die Frauenunion Burgkunstadt trifft sich am Dienstag, 2. Juli, im Biergarten des Gasthofs "Krone" in Mainroth. Fahrgemeinschaften werden ab 17.45 Uhr ab Markt in Burgkunstadt zusammengestellt. Zu dies...