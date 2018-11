Frauenunion Haßberge besuchte Ausstellung

Im Rahmen einer Vorstandssitzung besuchte die Frauenunion, Kreisverband Haßberge, unter dem Vorsitz von Helga Schumacher die Galerie im Saal in Eschenau bei Knetzgau. Galerist Egon A. Stumpf führte durch die Ausstellung der Archetypen und anderen Zeitgenossen. Die ausgestellten Zeichnungen sind von Bruno Bradt. Der 1962 in Rumänien geborene Grafikdesigner lebt in Fürth und studierte an der Akademie der Bildenden Künste in Nürnberg. Die beeindruckenden Skulpturen stellte Peter Picciani her und für die Galerie im Knetzgauer Gemeindeteil bereit. 1957 in Mecklenburg geboren, absolvierte er die Ausbildung zum Holzbildhauer in Bischofsheim in der Rhön. Seit mehr als 20 Jahren arbeitet er als freier Künstler im Bereich Skulptur und Drechslerei. Seit 2003 ist er als Bühnenbildner am Fränkischen Theater Schloss Maßbach tätig. Seine ausgestellten Skulpturen spiegeln junge Menschen mit dem Umgang am Smartphone wider. Beide Künstler erhielten bereits zahlreiche Auszeichnungen für ihre Projekte, die teilweise auf internationale Resonanz gestoßen sind. red