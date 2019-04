Frauenunion Ebern fährt nach Fulda

Die Frauenunion in Ebern lädt alle Mitglieder, deren Familien und Interessierte zu ihrem Frühjahrsausflug am Samstag, 11. Mai, ein. Die Teilnehmer fahren nach Fulda und zum Kreuzberg (mit Führungen). Der Start erfolgt um 7.30 Uhr. Heimwärts wird im Gasthaus Hartleb in Maroldsweisach eingekehrt, wie die Frauenunion Ebern weiterhin mitteilte. Anmeldungen sind bei Simone Berger unter Telefon 0173/2062767 oder bei Hanne Ebert unter der Rufnummer 09531/285 möglich. red