Die Eberner Frauenunion besichtigt im Rahmen des Jahresthemas "(Mein) Leben im Alter" am Mittwoch, 10. Juli, um 15.30 Uhr den Mio-Dorfladen in Untermerzbach. Der Treffpunkt zum Bilden von Fahrgemeinschaften ist um 15.15 Uhr auf dem Realschulparkplatz in Ebern. Anschließend halten die CSU-Frauen um 17 Uhr im "Alten Brauhaus" in Hemmendorf ihren Stammtisch ab. red