Frauenunion blickt auf ereignisreiches Jahr zurück

"So viele Mitglieder wie bei der Frauenunion würde ich mir auch für die CSU wünschen." Hemhofens Bürgermeister Ludwig Nagel (CSU) verband diesen Wunsch auf der Jahreshauptversammlung der Frauenunion Hemhofen mit der Hoffnung, künftig auch mehr Frauen im Gemeinderat begrüßen zu dürfen.

Die Hemhofener FU ist jedenfalls mit 60 Mitgliedern der drittgrößte Ortsverband im Landkreis, wie Vorsitzende Ulrike Dubois betonte. In ihrem Rechenschaftsbericht blickte sie zurück. Neben den Rück- und Ausblicken standen die Neuwahlen der Vorsitzenden sowie Ehrungen für langjährige Mitglieder an. Ulrike Dubois wurde einstimmig als Vorsitzende bestätigt und geht damit in ihr 20. Jahr an der Spitze der Frauenunion Hemhofen. Für ihre langjährige Mitgliedschaft wurden Ingrid Mischker (35 Jahre), Angela Schill, Elke Müller (jeweils 30 Jahre), Doris Beckmann und Erika Fibich (jeweils 15 Jahre) ausgezeichnet.

Im Rückblick der Vorsitzenden hatte der Bezirkstags-Wahlkampf der FU-Kreisvorsitzenden Ute Salzner im Mittelpunkt gestanden.

Heuer will sich die Frauenunion auch am Dorffest in Hemhofen beteiligen. Ulrike Dubois warb zudem um weitere Unterstützung für das soziale Projekt "Brillen für die Dritte Welt". Der Kreisverband plant im Herbst eine Fahrt nach Berlin, zu dem die stellvertretende Kreisvorsitzende Ruthild Schrepfer herzlich einlud. ts