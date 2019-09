Frauenunion besucht Bamberg

Der Kreisverband der Frauen-Union (FU) lädt zu einem Tagesausflug am Sonntag, 22. September, nach Bamberg ein. Treffpunkt ist um 9.15 Uhr am Bahnhof Forchheim. Mit dem Zug geht es nach Bamberg zu einer Stadtführung unter dem Motto "Sprichwörtliches Bamberg" - ein Stadtspaziergang auf den Spuren alter Redewendungen und Sprichwörter. Anschließend ist eine Einkehr zum Mittagessen vorgesehen. Nachmittags ist eine Rundfahrt mit dem Schiff geplant. Einladung ergeht an alle Mitglieder mit Familien und auch interessierte Nichtmitglieder. Anmeldungen bei FU-Kreisvorsitzender Gabriele Oost, Telefon 09192/995464, E-Mail gabi.oost@gmx.de. red