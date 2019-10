Der Frauentreff lädt am Donnerstag, 24. Oktober, alle Interessierten zum "Wirtshaussingen" mit Akkordeon- und Gitarrenmusik ein. Beginn ist um 19.30 Uhr im Martin-Luther-Haus in Rügheim. Der Erlös des Abends soll einer jungen Frau aus Unfinden zugute kommen, die nach einer Operation wegen eines Tumors am Rücken querschnittsgelähmt ist und Therapien benötigt, die von der Krankenkasse nicht übernommen werden. red