Frauenteam schmückt Brunnen

Ein gefüllter Brunnen sicherte einst das Überleben vieler Menschen und Tiere und war somit ein kostbares Gut - Grund genug, den Dorfbrunnen als lebenswichtigen Bestandteil einer Gemeinde zu ehren und Dankbarkeit dafür zu zeigen. Das Schmücken des Dorfbrunnens in Adelsdorf wird seit einigen Jahren vom Frauenteam der Freien Wähler hochgehalten. Jedes Jahr wird der Storchenbrunnen am Marktplatz geputzt und mit bunten Eiern geschmückt. "Es braucht schon ein paar Stunden, bis der Kranz gebunden ist", erklärt Helene Weller vom Frauenteam. Mit einem Glas Sekt wurde der Brunnen der Öffentlichkeit vorgestellt. Leider wurden bereits in der Nacht einige Ostereier zertreten. Foto: Karsten Fischkal