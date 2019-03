Frauentag in Hochstadt zum Thema "Hoffnung"

Die Pfarrei lädt am Sonntag, 24. März, zum Frauentag ein. Beginn ist um 8.30 Uhr mit einem Gottesdienst in der Pfarrkirche, zelebriert von Pater Heribert Arens aus Vierzehnheiligen. Gegen 10 Uhr hält er in der Katzogelhalle einen Vortrag für die Frauen zum Thema "Von der Kraft der Hoffnung" . Der Vortrag spürt der Kraft der Hoffnung für unser Leben nach und will zur Hoffnung ermutigen - auch in Situationen, in denen scheinbar kaum etwas zu hoffen ist. Es gibt Kaffee und Kuchen für die Teilnehmerinnen. red