Frauenstreit eskaliert: Griff ins Gesicht

Am Marktplatz in Neustadt begegneten sich am Mittwochvormittag zwei Frauen. Diese haben bereits seit längerer Zeit Streit miteinander. Die 43-Jährige beleidigte daraufhin ihre 69-jährige Nachbarin und deren Tochter. Die 69-Jährige verbat sich derart ausfällige Äußerungen von der 43-Jährigen. Diese griff daraufhin die Nachbarin tätlich an. Sie fasste ihr ins Gesicht und stieß sie nach hinten. Die 46-jährige Tochter stand hinter ihrer Mutter und konnte einen Sturz noch verhindern. Da der Tathergang von den Beteiligten sehr unterschiedlich geschildert wird, sucht die Polizei Neustadt noch Zeugen des Vorfalles. Wer die Auseinandersetzung beobachtet hat, möchte sich unter der Telefonnummer 09568/94310 melden.