Oberbrunn 29.10.2019

Frauenstammtisch "fliegt aus"

Der "fliegende Frauenstammtisch" fährt am Donnerstag, 7. November, nach Mürsbach in die Gaststätte "Zur Sonne". Treffpunkt ist um 18.30 Uhr am Feuerwehrhaus in Oberbrunn. red