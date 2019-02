Frauenring nimmt am Weltgebetstag teil

Der Ortsring im Deutschen Frauenring beteiligt sich am Freitag, 1. März, am Weltgebetstag der Frauen. Der Gottesdienst findet um 19 Uhr in der Herz-Jesu-Kirche statt. Anschließend trifft man sich im k...