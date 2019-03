Frauenring informiert zum Thema Europawahl

Der Ortsring Bad Kissingen des Deutschen Frauenrings bietet für Mitglieder und Gäste am Mittwoch, 27. März, eine Veranstaltung mit dem aktuellen Thema der Europawahl an. Die Nachrichten in den Medien sind zurzeit überschwemmt von der Brexit-Krise und man kann die Wahlen zum Europäischen Parlament im Mai 2019 durchaus als Richtungswahl bezeichnen. Wird es den pro-europäischen Parteien gelingen, einen klaren Sieg einzufahren oder wird die Zahl der Europa-Skeptiker weiter zunehmen? All diese Fragen analysiert Referent M.A. Jochen Zellner von der Europäischen Akademie Bayern in München.Veranstaltungsort ist der Wintergarten des Burkardus Wohnparks, Beginn ist um 15 Uhr. sek