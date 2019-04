Frauenrechte: Matinee mit Filmvorführung

Am Sonntag, 7. April, laden die SPD-Bundestagsabgeordneten Gabriela Heinrich und Andreas Schwarz ins Odeon-Kino in der Luitpoldstraße 25 ein. Passend zum Thema "100 Jahre Frauenwahlrecht" wird ab 11 Uhr der Film "Die göttliche Ordnung" gezeigt. Im Anschluss daran wollen Heinrich und Schwarz mit ihren Gästen diskutieren: Welche Hürden müssen Frauen auf dem Weg ins Parlament aus dem Weg räumen? Welche strukturellen Widerstände müssen geknackt werden? Wie prägen die Medien das Bild der Politikerin? Darauf wollen die beiden Bundestagsabgeordneten Antworten finden und mit den Besuchern ins Gespräch kommen. Anmeldung erforderlich, Tel. 0951/ 51929400 oder E-Mail an andreas.schwarz@bundestag.de. red