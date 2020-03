Frauenpower in Windheim

Erstmals in seiner 98-jährigen Vereinsgeschichte wird der Traditions- und Kulturverein Obst- und Gartenbauverein Windheim 1922 e.V. von zwei Frauen geführt. Gaby Kotschenreuther und Ursula Trebes wurden in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung an die Spitze gewählt.

Der erste Versuch, eine neue Führung zu finden, war noch im Januar gescheitert. Durch intensive Vorgespräche des scheidenden 1. Vorsitzenden Heinz Büttner, der den Verein zehn Jahre lang geführt hatte, und seines Stellvertreters Wendelin Vetter konnten nun "positive Kontakte" geknüpft werden. Die neuerliche Wahl ergab nun ein klares Ja für die als 1. Vorsitzende vorgeschlagene Gaby Kotschenreuther. Diese versprach bei einer Wahl, neue Ideen in den Verein einzubringen und auch die Nutzung des Internets solle vorangetrieben werden. Sie könne sich auch die Einführung eines Familientarifs vorstellen, um ganze Familien zu akquirieren. Zur Nachfolgerin des 2. Vorsitzenden Wendelin Vetter, der maßgeblich beteiligt an dem Erwerb und der Restaurierung des vereinseigenen kleinen Vereinsheim beteiligt war, wurde Ursula Trebes gewählt. Sie wolle der Außendarstellung des Vereines neue Nuancen verleihen und vor allem durch die Einbeziehung der Schule und des Kindergartens das Vereinsleben intensivieren. Es sei zu prüfen, ob die Anlage eines Bauern- und oder Kräutergartens - auch unter Einbeziehung der Schüler der Ganztagesschule Windheim - machbar sei, sagte sie.

Wiedergewählt wurde als Schriftführerin Hermine Suffa. Den Vorstand komplett macht als Kassier Karl-Heinz Backer, der dieses Amt seit 25 Jahren inne hat.

Zur Verstärkung des neuen Teams erklärten sich die bisherigen Beisitzer Jürgen Büttner, Stefan Büttner und Christian Reier bereit, sich ins "neue Team" einzubringen. Weiterhin aktiv mitarbeiten wird auch Baumwart und Gartenpfleger Hans Vetter. Komplettiert wird das Vorstandsteam durch die bisherigen Revisoren Gerhard Neubauer und Manfred Fehn.

Der scheidende Vorsitzende Heinz Büttner freute sich über die neue Spitze im Verein. Mit dieser Wahl seien zwei naturverbundene und engagierte Frauen, die auch privat sehr viel Zeit und Kraft für den eigenen Garten aufbrächten, eine hervorragende Besetzung.

Bürgermeister Thomas Löffler freute sich über die neue Führung, aber auch über das Weitermachen wichtiger Leistungsträger. Der Obst- und Gartenbauverein sei stets ein starker und zuverlässiger Partner für die Gemeinde gewesen. Er leiste wichtige Arbeit für das Ortsbild. Herzlichen Dank sprach er Heinz Büttner und Wendelin Vetter für die jahrzehntelange gute Zusammenarbeit und für die vielen Einsätze aus.

Löffler sprach fünf wichtige Projekte im kommenden Jahr an: So seien die Verschönerung des Platzes am Feuerwehrhaus, die Anpflanzung des Platzes bei der neu errichteten Dorfscheune, das Aufhübschen des neugestalteten Generationenparks und die Pflanzung diverser Bäume an der Mittelschule konkrete Bereiche, in welchem die Gemeinde und der Obst- und Gartenbauverein Windheim zusammen arbeiten könnten. hom