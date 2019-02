Frauenpower in Höfles

Die Theatergruppe "Die Höfflesse" spielt heuer im Jugendheim Höfles den lustigen Dreiakter "Frauenpower" von Bernd Gombold. Die Aufführungen finden am Freitag, 15., 22. und 29. März, Samstag, 16., 23. und 30. März, jeweils um 19 Uhr, am Sonntag, 17. und 24. März, jeweils um 17 Uhr statt. Karten gibt es im Vorverkauf im Elektrohaus Schubert, Höfles 14, Telefon 09261/61985 oder Fax 61986, oder auch per E-Mail an tele-schubert@t-online.de ab Samstag, 16. Februar, von 9 bis 13 Uhr, dann jeweils freitags von 10 bis 12 und von 16 bis 18 Uhr sowie samstags von 10 bis 12 Uhr. Vorbestellte Karten müssen spätestens eine Woche vor Aufführungstermin abgeholt werden. red