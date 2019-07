Frauenpower im Kulturboden

101 Jahre Frauenwahlrecht, über 150 Jahre Frauenbewegung - wenn das nicht Grund zum Feiern ist! Und das tut der Veranstaltungsservice Bamberg. Er präsentiert im Kulturboden Hallstadt ab November geballte Frauenpower von der kleinen und starken Miss Allie, den gewitzten "Wellküren", der liebenswerten Fee Badenius, der scharfzüngigen Lisa Fitz, der hemmungslosen Simone Solga, der einzigartigen Sissi Perlinger und der vielseitigen Luise Kinseher. "Ein Gesamtpaket für jederfrau und -mann", wie die Veranstalter in ihrer Ankündigung versprechen.

2. November, 20 Uhr: Miss Allie

Schon frech: Da steht sie, und los geht's, bevor sie es selbst beabsichtigt. Miss Allie, die kleine Singer-Songwriterin mit Herz, ist sofort präsent, ganz direkt und unwiderstehlich einnehmend. Das gilt fürs Publikum ebenso wie für eine Menge Preise landauf, landab, die man als so junge, frische Sängerin einsammeln kann, wenn man Herzblut und eine akustische Gitarre mitbringt. Authentisch und mit verwegener Entschlossenheit spielt sich Miss Allie in die Herzen ihrer Zuhörer - auch im TV und Hörfunk. Wovon sie ein Lied singen kann? Von ihrem Herzen in der Toilette, dem "Schweinesteak Medium", von Männern, Politik und dem weiblichen Zyklus ... Miss Allie würzt ihre Lieder mit überraschenden Wendungen sowie erfrischender Improvisation und bleibt am Puls der Zuschauer, die sie scharenweise zu ihren Alliierten macht. Nachdem die zierliche Blondine 2018 bereits die Zuschauer der Lieder auf Banz begeisterte, darf man/frau sich nun auf ihren Auftritt im Kulturboden freuen.

6. November, 20 Uhr: Die Wellküren ("Abendlandler")

Alles echt, kein Fake dabei! Und sogar ein Morgenlandler ist drin. Sie blasen den Leitkultur-Marsch, spielen Mozarts A-Dur Klaviersonate in G-Dur auf Hackbrett, Harfe und Gitarre, haben extra Bass-Ukulele gelernt für ihre Nina-Simone-Hommage "Mei Oida, der schaut auf mi" im Stubenmusik Format. "Die Wellküren" analysieren "Die Hormonelle Demenz von Männern im Wechsel" und bekennen überzeugt, dass auch der nicht mehr ganz so junge Mensch noch was empfinden kann! Das Programm "Abendlandler" ist besonders geeignet für Menschen, die - auch wenn's dunkel wird - den Humor nicht verlieren. Nach über 30 Jahren auf der Bühne sind die Schwestern darin wahre Expertinnen geworden.

15. November, 20 Uhr: Fee Badenius ("Feederleicht")

Sie ist Liedermacherin mit Musik für Ohren, Kopf und Herz. Sie sieht mit dem Herzen, ohne kitschig oder belanglos zu werden, erhebt sich, wo sie kritisch wird, nicht über ihr Publikum und grenzt sich doch freundlich, aber bestimmt ab, wo es nötig ist - von ihrer Freundin ebenso wie von militanten Vegetariern und allem ideologisch Verbohrten. Bei Fee Badenius, und das ist selten, klappt beides, Wort und Musik: Ihr fallen originelle, durchaus außergewöhnliche Texte ein, die sie mit Tonfolgen versieht, deren Abfolge man nicht schon ahnt, bevor sie tatsächlich erklingen. Wunderschön begleitet werden ihre Lieder von Johannes Still an Piano und Akkordeon, Jochen Reichert am Kontrabass und Christoph Helm an Schlagzeug und Percussion. Ein Ohrenschmaus, der lange nachhallt und Ohren und Herzen erfüllt.

12. Dezember, 20 Uhr: Lisa Fitz ("Flüsterwitz")

Lisa Fitz ist eine Frau, die sagt und singt, was sie denkt. Laut. Mit Verve. Mit Witz. Mit Haltung. Die sich nicht drum schert, ob sie auf linke oder rechte Füße tritt und die furchtlos wie eine Amazone den Bogen spannt und in alle Richtungen zielt. Legendär sind Lisas Lieder, ihre rauchige Stimme und ihre edle Gitarre "La Florentina", die bekanntermaßen ein Mega Kult- und Kunstobjekt ist. Wie immer weiß sie Kabarett und engagierte Lieder zu verbinden und damit das Publikum zum Nachdenken, zum Träumen und zum Lachen zu verführen. Bei Lisa Fitz vereinen sich Blödsinn und Tiefsinn, Wortwitz und bayrische Direktheit, österreichischer Schmäh, schwarzer Humor und die Suche nach der Wahrheit zu einem furiosen Abend.

28. Februar 2020, 20 Uhr: Simone Solga ("Ihr mich auch")

Es war einmal... eine Kanzlersouffleuse. Aber die kann nicht mehr. Denn unser Land ist verrückt geworden: Gesinnung ist wichtiger als Verantwortung, Emotionen sind wichtiger als Fakten, Moralisieren ist wichtiger als Kompetenz. Die alte Solga musste also weg, lang lebe die neue Solga. Und die sagt in ihrem nagelneuen Programm "Ihr mich auch": Wenn das Volk sich schon nicht wehrt, dann machen wir eben unsere eigene Revolution. "Ihr mich auch" ist eine zwei Stunden lange Unabhängigkeitserklärung vom Land der Besserwisser, Untergangsprediger und Meisterheuchler. Wagen Sie den Umsturz im Kopf, gönnen Sie sich die Flucht in die innere Freiheit. Regen Sie sich auf, schimpfen Sie, haben Sie Spaß oder geben Sie sich in der Pause am Tresen gleich die Kante. Die neue Solga: "Wenn uns das Wasser bis zum Hals steht, wird es höchste Zeit, zu neuen Ufern aufzubrechen." Kommen Sie mit!

16. April 2020, 20 Uhr: Sissi Perlinger ("Worum es wirklich geht")

Sissi Perlinger kitzelt die Glücks-Synapsen und lädt zu einer kurzweiligen Lebensreise hin zum eigenen höchsten Potenzial, das in jedem von uns steckt ein. Sissi gibt in ihrer neuesten Bühnenshow "Worum es wirklich geht" tiefgründige, hochphilosophische, urkomische und politisch ordentlich unkorrekte Anregungen, sich über den wahren Sinn des Lebens Gedanken zu machen. Sie schmeißt mit Weis- und Wahrheiten derart rasant um sich, dass man vor lauter Lachen ganz vergisst, dass es sich um eben solche handelt. Was sich auf diesem Planeten gerade abspielt schimmert immer wieder durch und wird von der Perlingerin schonungslos auf den Punkt gebracht. Die Kaiserin der Vielseitigkeit ist Kabarettistin, Entertainerin, ernste Schauspielerin und Bühnenschamanin. Sie gibt Einblicke, wie man sich weiter entwickeln und die Themen der heutigen Zeit meistern kann. Der Zuschauer wird amüsiert, inspiriert aber auch tief berührt.

14. Mai 2020, 20 Uhr: Luise Kinseher ("Mamma Mia Bavaria"

Das neue Kabarettprogramm von Luise Kinseher beschäftigt sich mit einer Frage von globalem Ausmaß: Welche Bedeutung hat Bayern vom Weltraum aus betrachtet? Die Kinseher, bekannt als Mama Bavaria vom Nockherberg, hat sich für ihr aktuelles Kabarettsolo in ein weit entferntes extraterrestrisches Observatorium inmitten ihres großen Herzens zurückgezogen und das mal an und für sich global betrachtet: Wie wirkt sich das bayerische Mantra "Mia san Mia" eigentlich auf eine Schafherde in Neuseeland aus? Stimmt es wirklich, dass bei jeder bayerischen Fahnenweihe im indischen Ozean ein Matrose stirbt? Und ist es wahr, dass in China eher ein Sack Reis umfällt, als dass ein Franke einen Maßkrug ext? red