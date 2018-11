Frauenpolitischer Adventsabend

Weihnachtlich schmücken, Plätzchen backen, Geschenke kaufen - so schön die Weihnachtszeit auch sein kann, es bedeutet doch auch immer Stress, weil vieles an den Frauen hängen bleibt. Darum will der Grünen Frauenstammtisch am Dienstag, 4. Dezember, ab 18 Uhr, entspannt in die Adventszeit starten. Bei warmen Getränken und Gebäck kann man sich im Grünen Büro Forchheim gemeinsam mit Lisa Badum MdB austauschen. Es geht um die Fragen: Was kann getan werden um Frauen besser zu unterstützen? Wie kann man das eigene Potential besser nutzen? Zusammen werden die Stimmen lauter! Alle interessierten Frauen sind willkommen, für Gebäck und warme Getränke ist gesorgt. red