"Wir machen weiter" war das Signal des Frauenkreises auf der Jahreshauptversammlung. Um ihr Bekenntnis zu bestärken, stellten sich die Vorstandsmitglieder erneut zur Wahl. Vorsitzende Elke Schramm blickte auf 25 Jahre Vereinsgeschichte "Frauenkreis" zurück.

Entstanden sei der Verein aus dem Basteln für den Kapellenbauverein. Die Frauen wollten für den Ortsverein, der sich als Ziel den Bau der jetzigen Christuskirche gesetzt hatte, Geld beschaffen. Das Ergebnis konnte sich sehen, bzw. zählen lassen. Dann hieß es, die Schule mit zu erhalten. Ein Ostertrog mit Krone wurde angeschafft und wird nun jährlich geschmückt. Ferner wurde eine Sitzbank am Flurbereinigungsweg aufgestellt.

In guter Erinnerung bleiben die schwungvollen Sommerfeste. Gern nehmen die Mitglieder an den Vereinsausflügen teil und besuchen Weinfeste. Ein beliebtes Ziel war und ist der "Murk" mit Besuch einer Heckenwirtschaft. Weiter zählen zu den Veranstaltungen, die das Vereinsleben fördern, die Weihnachtsfeiern. Ein Highlight ist immer der Fasching, jetzt die einzige Veranstaltung in der Narrenzeit in der Ortschaft. Seit Jahren gestaltet der Frauenkreis zusammen mit dem Obst- und Gartenbauverein den Kinderfasching.

Gern leisten es sich die Mitglieder, immer wieder einmal essen zu gehen. Aber auch der jährliche Schulputz gehört zu den Aufgaben des Frauenkreises. Stolz blickt der Verein auf 25 Seniorennachmittage zurück.

Einstimmig und zügig gestaltete sich die anschließende Wahl. Das Vertrauen aller Mitglieder erhielt erneut Elke Schramm als Vorsitzende. Zweite Vorsitzende ist Helga Rech. Weiter wurden gewählt Angelika Geiger als Schriftführerin und Karin Rech als Kassier. Als Beisitzer gewählt wurden Jasmin Rauh, Yvonne Schmitter, Susanne Millitzer, Lore Renner, Waltraud Schwämmlein, Gitte Grüttner, Claudia Hoh, Andrea Strenglein und Brigitte Hamatschek. che