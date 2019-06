Der Frauenkreis Knetzgau lädt am Donnerstag, 4. Juli, zu einer Klangschalen-Reise mit der Klangpädagogin Renate Förster an der Gertraudiskapelle in Gerolzhofen ein. Abfahrt mit Fahrgemeinschaften ist um 15.30 Uhr ab dem Friedhof in Knetzgau. Isomatte oder Decke sind bitte mitzubringen. Anmeldungen sind noch bis Montag, 1. Juli, telefonisch bei Helga Weinkauf (09527/377) oder Magda Schnös (09527/1088) möglich. red