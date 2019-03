Frauenkreis Knetzgau betet und besichtigt

Der Frauenkreis Knetzgau gestaltet am Freitag, 22. März, um 18 Uhr eine Kreuzwegandacht in der Kirche in Knetzgau. Anschließend findet eine Messe für die verstorbenen Mitglieder statt. Des Weiteren weist der Frauenkreis darauf hin, dass am Donnerstag, 11. April, eine Besichtigung der Orchideenanlage in Steinsfeld geplant ist. Anmeldungen sind bis 1. April bei Petra Hobner (Telefon 1609) oder bei Marlene Kuhbandner (Ruf 7030) erbeten. Gäste sind auch willkommen, teilte der Frauenkreis mit. red