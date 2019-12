Schondra vor 18 Stunden

Frauenkreis kehrt in der Aspenmühle ein

Der Frauenkreis Schondra fährt am Donnerstag, 12. Dezember, zur Aspenmühle. Treffpunkt ist um 18 Uhr am Marktplatz in Schondra zur Bildung von Fahrgemeinschaften. sek