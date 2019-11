Frauenkreis hilft in Kenia

Mit einer Spende von 500 Euro unterstützt der katholische Frauenkreis Altenkunstadt das Kenia-Projekt von Herbert und Lilly Sachs aus Strössendorf. Seit vielen Jahren engagiert sich das Ehepaar für die Primary School in Kakuyuni. "Wir investieren in eine gute Sache", erklärten Vorsitzende Roswitha Arnold (2. v. r.) und ihre Stellvertreterin Anni Gückel (l.). Herbert Sachs, der noch in diesem Monat nach Kenia fliegt, dankte für die großzügige Spende. Foto: Bernd Kleinert