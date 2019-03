Frauenkreis fährt in das Krippenmuseum

Am Mittwoch, 10. April unternimmt der katholische Frauenkreis Zeil eine Fahrt nach Baunach. Die Teilnehmer besuchen das Krippenmuseum, die Kirche und die Firma "Kirchners Gewürze". Abfahrt ist um 12.30 Uhr an der Bushaltestelle der Schule in Zeil. Die Heimfahrt ist nach einer Abendeinkehr gegen 19.30 Uhr geplant. Anmeldungen sind bis 20. März bei Christa Simon (Telefonnummer 5379) erbeten. Auch Gäste sind dazu willkommen. red