Der Frauenkreis Knetzgau besichtigt am Dienstag, 25. Juni, um 14.30 Uhr das Tierheim im Ortsteil Zell. Treffpunkt zum Bilden von Fahrgemeinschaften ist um 14.15 Uhr am Friedhof in Knetzgau. Nach der Besichtigung des Tierheims ist eine Einkehr in Zell vorgesehen. Anmeldung ist bis 18. Juni bei Petra Hobner unter Telefon 1609 oder bei Magda

Schnös, Telefon 1088, erbeten.

Gäste sind willkommen, hieß es in der Ankündigung. red