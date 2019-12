Frauenhilfe

Am internationalen Tag "Nein! Zu Gewalt an Frauen" übergaben die Frauen des Aktionsbündnisses "Lichtenfelser Frauengruppen" eine Spende an Sr. Dorothea vom Konradshof in Vierzehnheiligen und an Maike Hartmann vom Frauenhaus in Coburg. Seit nunmehr 30 Jahren sind die "Lichtenfelser Frauengruppen" mit diesen beiden, für Frauen und Kindern in Not so wichtigen Einstellungen verbunden. Dabei geht es nicht in erster Linie um Geld, sondern vielmehr um Anteilnahme und ein großes Interesse an der Arbeit, die dort geleistet wird. red