Frauenhilfe hält Rückblick

Eine Rückschau auf die Aktivitäten des vergangenen Jahres und ein Blick ins Kassenbuch stehen im Mittelpunkt einer Zusammenkunft der evangelischen Frauenhilfe Altenkunstadt am kommenden Dienstag, 21. Januar, um 14 Uhr im Saal des Kreuzberg-Gemeindezentrums. Im Rahmen einer Bildpräsentation werden Höhepunkte des Vereinsjahrs in Erinnerung gerufen. Für das leibliche Wohl ist laut Veranstalter mit Kaffee und Kuchen gesorgt. Neben den Mitgliedern sind dazu alle interessierte Frauen (und auch Männer) willkommen. Die Konfession spielt keine Rolle. Wer keine Fahrgelegenheit hat, möge sich mit Helga Müller, Telefon 09572/9764, in Verbindung setzen. bkl