Frauengeschichte(n) aus Erlangen

Unter dem Titel "Von Hugenottinnen, Wissenschaftlerinnen und Hausfrauen - Frauengeschichte(n) in Erlangen" findet am Sonntag, 10. März, eine Stadtführung durch Erlangen statt. Die 90-minütige Führung kostet für Erwachsene acht Euro, Kinder bis zwölf Jahre bezahlen drei Euro. Tickets gibt es direkt bei den Stadtführern. Treffpunkt ist um 15 Uhr am Eingang der Hugenottenkirche am Hugenottenplatz. Foto: Arne Seebeck