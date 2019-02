Frauenfrühstück mit der KAB

Das nächste Frauenfrühstück der Katholischen Arbeitnehmerbewegung/KAB Ebelsbach unter dem Thema "Ich sammle Farben, denn der Winter ist grau" findet am heutigen Dienstag, 19. Februar, im Pfarrsaal, Stettfelder Straße 22, in Ebelsbach statt. Dazu gibt es in Anlehnung an die Maus Frederik von Leo Leonni Heiteres und Beschwingtes. Gaby Wolff zeigt den Teilnehmern einige Bewegungsübungen im Sitzen, und Susanne Langer leitet zum Gedächtnistraining an. Beginn ist um 9 Uhr mit einem Frühstücksbuffet, wie der KAB-Ortsverband in Ebelsbach mitteilte. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich; ein Unkostenbeitrag wird erhoben. red