Frauenfrühstück in der Christuskirche

Am Samstag, 30. März, findet in der Christuskirche der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Bamberg, Hallstadter Straße 45, ein Frauenfrühstück statt. Beginn ist um 9 Uhr. Nach einer ausgiebigen Stärkung spricht Heike Schultz zum Thema "Ich bin eine geliebte Tochter?! - Das Vaterherz Gottes entdecken". Heike Schultz ist Pastorin und arbeitet für "Operation Mobilisation". Diese Organisation ist in 110 Ländern der Erde aktiv und möchte den Menschen eine Botschaft der Hoffnung bringen. Beginn ist um 9 Uhr, es wird ein Kostenbeitrag erhoben. Anmeldung unter Telefon 09544/4368) oder unter der Nummer 0951/91783133. red