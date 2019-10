Frauen jeden Alters sind am Mittwoch, 9. Oktober, von 9 bis 11.30 Uhr in das evangelische Gemeindehaus eingeladen. Nach dem Frühstück hält Diplom-Pädagogin Gudrun Wurmthaler aus Coburg einen Vortrag mit dem Thema: "Maria, die Mutter Jesu in verschiedenen Glaubenstraditionen". Für Kinderbetreuung ist gesorgt. Einlass ist ab 8.30 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Info: Tel.: 0971/656 49. sek