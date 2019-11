Frauenfrühstück feiert Jubiläum

In Heiligenstadt feiert man am Samstag, 9. November, ein besonderes Jubiläum: Das Frauenfrühstückstreffen findet zum 50. Mal statt. Die Mitarbeiterinnen sind aus den evangelischen, katholischen und evangelisch-freikirchlichen Gemeinden. Die Themen der Referate sind auf Leben und Glauben ausgerichtet. Das gemeinsame Frühstück und der Austausch sind ein Höhepunkt an den Vormittagen. Die Veranstaltung beginnt um 9 Uhr in der Christuskirche (Tabea-Diakoniegebäude, Familienzentrum 6). Am Jubiläumstag gibt es für die Frauen eine kleine Überraschung. Das Thema lautet diesmal "Vom Auf und Ab des Lebens". Es spricht Kerstin Geiger aus Berlin, die zurzeit in Island lebt. Eine Anmeldung ist bis Mittwoch 6. November, beim Ehepaar Saar unter Telefon 09198/997474 erbeten. red